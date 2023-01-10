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НАТО и ЕС истощили военные запасы, предоставляя помощь Украине — Столтенберг

15:12 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощь Украине истощила военные запасы страны НАТО и ЕС. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС.

«Страны — союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине. Но это было правильным решением. Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву», — сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО и ЕС координируют усилия по наращиванию производства вооружений.

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