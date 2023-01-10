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Более 9 млн человек приехали в Польшу с Украины с 24 февраля 2022 года, 7,2 млн уехали

15:32 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 9 млн человек въехали с Украины в Польшу с 24 февраля прошлого года, более 7,2 млн выехали обратно. Об этом во вторник сообщила в «Твиттере» польская служба пограничной охраны.

«С 24 февраля 2022 года — 9,044 млн человек», — говорится в сообщении о прибывших в Польшу с Украины.

Согласно подсчетам МВД Польши, 1,4 млн прибывших в страну с Украины получили специальные идентификационные номера, которые позволяют им легально жить, учиться, работать и получать социальные пособия в республике. На данный момент в стране остаются до 1 млн человек из числа прибывших с Украины после 24 февраля. Около полумиллиона беженцев начали работать в Польше.

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