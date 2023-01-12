В Китае обнаружили еще 220 терракотовых воинов на захоронении Цинь Шихуанди

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Археологи из КНР обнаружили свыше 220 терракотовых статуй воинов на новых раскопках на месте захоронения первого китайского императора Цинь Шихуанди (259-210 гг. до н. э.). Об этом в четверг сообщило агентство Синьхуа.

Кроме того, археологи нашли там еще шестнадцать терракотовых лошадей и четыре колесницы.

Исследователи старины нашли их в погребальной яме № 1 комплекса Бинмаюн в провинции Шэньси на северо-западе Китая. В этот раз раскопки велись на площади 430 квадратных метров.

В ходе археологических работ эксперты выяснили, что на телах статуй была сделана специальная резьба для того, чтобы присоединить к ним руки.

Погребальная яма № 1 — самая большая из раскопанных до сих пор рядом с мавзолеем Цинь Шихуанди. Она занимает площадь 14 тыс. квадратных метров.

Терракотовое воинство было обнаружено в 1974 году тремя крестьянами, копавшими колодец. Прежде всего, в 1976 году археологи исследовали почву специальными зондами и выяснили, что под землей находится глинобитное строение площадью 6 тысяч квадратных метров. Раскопки продолжались в несколько этапов, однако несколько раз ученые принимали решение на годы приостановить работу, так как современные технологии не позволили бы им сохранить древние артефакты в надлежащем качестве. Терракотовая армия насчитывает порядка 8 тыс. статуй солдат.

В 1987 году погребальный комплекс первого китайского императора стал первым объектом на территории КНР, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО.