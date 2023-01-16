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США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине - президент Хорватии

09:20 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и НАТО ведут опосредованную войну против России на Украине. Такое мнение выразил в воскресенье президент Хорватии Зоран Миланович, выступая на пресс-конференции в Вуковаре.

"Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины", - приводит его слова агентство HINA.

Миланович отметил, что не видит смысла в санкциях против Москвы. "План не может состоять в том, чтобы убрать [президента РФ Владимира] Путина. План не может быть в санкциях. Санкции - это абсурд, мы ничего не добьемся с их помощью. Они даже не сломили санкциями [Слободана] Милошевича <...>. Они переходят от войны к войне. А я кем должен быть, рабом Америки?" - сказал он.

Хорватский президент ранее выступал против подготовки украинских военнослужащих на территории своей страны. Он убежден, что их подготовка в нескольких странах ЕС грозит опасными последствиями.

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