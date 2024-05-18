В Киеве заявили, что нуждаются в 120-130 истребителях F-16

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина нуждается в 120-130 тактических истребителях F-16 или других современных западных боевых самолетах. Об этом в интервью агентству AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его утверждениям, Киеву «необходимо такое количество F-16 для достижения паритета» с РФ.

Российские власти неоднократно указывали, что накачивание Украины западным оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.