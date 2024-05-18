В Киеве заявили, что нуждаются в 120-130 истребителях F-16
15:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина нуждается в 120-130 тактических истребителях F-16 или других современных западных боевых самолетах. Об этом в интервью агентству AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его утверждениям, Киеву «необходимо такое количество F-16 для достижения паритета» с РФ.
Российские власти неоднократно указывали, что накачивание Украины западным оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.
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