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НОВОСТИ

В Киеве заявили, что нуждаются в 120-130 истребителях F-16

15:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина нуждается в 120-130 тактических истребителях F-16 или других современных западных боевых самолетах. Об этом в интервью агентству AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его утверждениям, Киеву «необходимо такое количество F-16 для достижения паритета» с РФ.

Российские власти неоднократно указывали, что накачивание Украины западным оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.

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