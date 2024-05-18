Судно под флагом Танзании затонуло в Черном море

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судно под флагом Танзании Mohammad-Z затонуло в Черном море в 26 морских милях от румынского города Сфынту-Георге. Об этом сообщила Румынская морская администрация.

Сигнал тревоги был получен около 4:00 утра, и офицеры центра немедленно направили в этот район корабли Artemis и Apollo, отмечает администрация. К месту происшествия направились также два судна пограничной полиции и два находившихся поблизости торговых судна.

Экипаж Mohammad-Z состоял из 11 человек — 9 сирийских граждан и 2 египетских, говорится в сообщении. Восемь из них были спасены торговым судном Michel, которое находилось ближе других к месту катастрофы. Поиски трех других членов экипажа — сирийских граждан продолжаются.

«Причина крушения пока не известна, — указывает Румынская морская администрация. — С целью выяснения причин и обстоятельств катастрофы будет проведено расследование».