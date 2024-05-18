В Узбекистане рекомендовали не ехать в Казахстан соотечественникам, нарушившим закон в РФ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Узбекистана рекомендовали соотечественникам, совершившим преступление в России, не ехать в Казахстан. Об этом говорится в сообщении Агентства внешней миграции Узбекистана.

По данным ведомства, в последнее время наблюдаются случаи задержания граждан Узбекистана, совершивших преступления на территории РФ, при пересечении границы Казахстана на основании двусторонних соглашений правительств Казахстана и России о признании и исполнении решений по административным и уголовным делам. Как проинформировало агентство, арестованные содержатся в исправительных учреждениях до принятия российской стороной окончательного решения по совершенным нарушениям. «В связи с этим нашим соотечественникам, совершившим преступление на территории России и приехавшим в Узбекистан, рекомендуется не ехать в Казахстан», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В начале мая МИД Узбекистана сообщил, что Казахстан будет проверять въезжающих в республику граждан Узбекистана на предмет запрета въезда в РФ. В дипведомстве добавили, что в случае выявления нарушения в период пребывания в РФ или неоплаченного штрафа казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него.