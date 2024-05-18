0
0
198
НОВОСТИ

В Узбекистане рекомендовали не ехать в Казахстан соотечественникам, нарушившим закон в РФ

18:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Узбекистана рекомендовали соотечественникам, совершившим преступление в России, не ехать в Казахстан. Об этом говорится в сообщении Агентства внешней миграции Узбекистана.

По данным ведомства, в последнее время наблюдаются случаи задержания граждан Узбекистана, совершивших преступления на территории РФ, при пересечении границы Казахстана на основании двусторонних соглашений правительств Казахстана и России о признании и исполнении решений по административным и уголовным делам. Как проинформировало агентство, арестованные содержатся в исправительных учреждениях до принятия российской стороной окончательного решения по совершенным нарушениям. «В связи с этим нашим соотечественникам, совершившим преступление на территории России и приехавшим в Узбекистан, рекомендуется не ехать в Казахстан», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В начале мая МИД Узбекистана сообщил, что Казахстан будет проверять въезжающих в республику граждан Узбекистана на предмет запрета въезда в РФ. В дипведомстве добавили, что в случае выявления нарушения в период пребывания в РФ или неоплаченного штрафа казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 18.05.2024
Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
0
19
19:00 18.05.2024
Президент Болгарии считает невозможной победу над Россией в украинском конфликте
0
103
18:30 18.05.2024
Буркина-Фасо, Мали и Нигер утвердили проект конфедерации
0
148
17:30 18.05.2024
На Украине начался протест дальнобойщиков из-за нового закона о мобилизации
0
264
17:00 18.05.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области
0
281
16:00 18.05.2024
Один человек погиб и один ранен в результате атаки дрона ВСУ в Курской области
0
323
15:00 18.05.2024
В Киеве заявили, что нуждаются в 120-130 истребителях F-16
0
421
14:00 18.05.2024
Судно под флагом Танзании затонуло в Черном море
0
517
13:00 18.05.2024
Логистические центры ВСУ поражены в Одесской области
0
566
12:30 18.05.2024
В Киеве отвергли идею Макрона об олимпийском перемирии
0
548

Возврат к списку