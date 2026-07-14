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Глава Минобороны Венгрии пообещал «захлопнуть дверь перед Россией»

17:12 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Венгрии намерено «захлопнуть дверь перед Россией», чтобы союзники по НАТО и ЕС ему вновь доверяли. С таким утверждением выступил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди, которого процитировало интернет-издание Telex.

«Венгрия должна восстановить доверие союзников, и мы закроем дверь перед Россией», — сказал он на конференции «Будапештские переговоры по энергетике и безопасности», организованной Институтом Equilibrium.

«Мы захлопнем дверь перед носом у русских», — добавил глава Минобороны, утверждая, что якобы российская разведка «пыталась проникнуть через черный ход» в Венгрию и другие страны ЕС.

Русин-Сенди два года назад был уволен с должности начальника Генштаба венгерских вооруженных сил из-за превышения должностных полномочий. По сведениям венгерских СМИ, правительство Виктора Орбана распрощалось с ним после того, как выяснилось, что на заседаниях НАТО он вопреки указаниям слишком активно высказывался в поддержку Киева.

После увольнения Русин-Сенди примкнул к оппозиционной партии «Тиса» в качестве советника по военным вопросам, а когда она победила на парламентских выборах 12 апреля, занял в новом правительстве Петера Мадьяра пост министра обороны Венгрии.

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