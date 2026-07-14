ВС РФ поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в Одессу
18:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», — сказали там.
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