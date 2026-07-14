ВС РФ поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в Одессу

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», — сказали там.