0
0
61
НОВОСТИ

ВС РФ поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в Одессу

18:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:48 14.07.2026
Модернизация сделала систему мониторинга промысловых трубопроводов еще более надежной
0
73
17:32 14.07.2026
В Минске сообщили о скором прибытии в Белоруссию 5 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана
0
118
17:12 14.07.2026
Глава Минобороны Венгрии пообещал «захлопнуть дверь перед Россией»
0
157
17:00 14.07.2026
Верховная рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины
0
179
16:32 14.07.2026
Макроэкономические показатели указывают на будущее снижение ключевой ставки — Путин
0
219
16:12 14.07.2026
Марокко и США создадут в королевстве центр военной подготовки для стран Африки — армия
0
214
16:00 14.07.2026
Москва считает ошибкой позицию Баку по Украине и будет объяснять свою — Песков
0
279
15:32 14.07.2026
Кремль не приемлет голословных обвинений ЕС в кибератаках — Песков
0
273
15:12 14.07.2026
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 380 военнослужащих в зоне СВО
0
286
15:00 14.07.2026
Цена Brent на бирже ICE поднялась выше $87 за баррель
0
325

Возврат к списку