Собянин: Построенная в Ново-Переделкине школа откроется 1 сентября

18:16

Школа, построенная в районе Ново-Переделкино на Лукинской улице, совсем скоро начнет работать. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дети начнут учиться в ней уже 1 сентября нынешнего года. «Корпус для 550 учащихся 6–11-х классов возведен в рамках Адресной инвестиционной программы. Здание войдет в состав школы № 1238», — сообщил глава города. Как отметил градоначальник, всего в этом году в Москве двери впервые распахнут более новых 60 объектов образования.

Четырехэтажное здание площадью 8,4 тыс. кв м в Ново-Переделкине возведено по индивидуальному проекту, здание облицовано керамогранитными плитами теплой цветовой гаммы. В новостройке размещены учебные кабинеты, обеденный зал с пищеблоком, актовый зал с эстрадой и артистическими, а также спортзалы: большой (с раздвижным занавесом для возможности одновременного проведения занятий нескольких классов) и малый. Кроме того, в школе создали медиатеку, студию хореографии, IT-полигон с зонами 3D-моделирования, робототехники и прототипирования. По словам мэра, в результате по последним стандартам было создано комфортное и безопасное пространство для обучения и творчества, с безбарьерной средой для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В новой школе будут выполняться городские проекты предпрофессионального образования, такие как «Психолого-педагогический класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе» и «Естественно-научная вертикаль». А в 2026/2027 учебном году новое здание школы № 1238 станет базовой площадкой для проведения спортивных турниров по футболу в рамках взаимодействия с профессиональным футбольным клубом ЦСКА.