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В Минске сообщили о скором прибытии в Белоруссию 5 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана

17:32 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 5 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана планируют с сентября приехать в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко.

В рабочей поездке главы государства в Оршанский район Витебской области принял участие глава администрации Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов. Лукашенко призвал руководителя Андижанской области обратить внимание не только на Витебскую область, поскольку есть возможность аналогичной работы и на юго-востоке Могилевской области, где выработана программа развития региона. «Мы ее отменять не будем. Там „коврижки“ и прочие льготы. Там главное — люди. Пусть приезжают и работают. Это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить — сколько человек надо, какие кадры должны быть», — сказал президент.

По данным пресс-службы, граждан Узбекистана планируется привлекать не только на сельскохозяйственные работы, но и в строительство, промышленность, сферу услуг, для работы в качестве младшего медицинского персонала. «Накануне прибыли 250 человек, всех распределили. Дополнительно договорились о приезде в регион еще 5 тыс. человек из Андижанской области. Они начнут прибывать по 500 человек, начиная с сентября. В Витебской области подготовят необходимые условия для их приема», — говорится в тексте.

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