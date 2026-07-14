В Минске сообщили о скором прибытии в Белоруссию 5 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана
17:32 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 5 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана планируют с сентября приехать в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко.
В рабочей поездке главы государства в Оршанский район Витебской области принял участие глава администрации Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов. Лукашенко призвал руководителя Андижанской области обратить внимание не только на Витебскую область, поскольку есть возможность аналогичной работы и на юго-востоке Могилевской области, где выработана программа развития региона. «Мы ее отменять не будем. Там „коврижки“ и прочие льготы. Там главное — люди. Пусть приезжают и работают. Это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить — сколько человек надо, какие кадры должны быть», — сказал президент.
По данным пресс-службы, граждан Узбекистана планируется привлекать не только на сельскохозяйственные работы, но и в строительство, промышленность, сферу услуг, для работы в качестве младшего медицинского персонала. «Накануне прибыли 250 человек, всех распределили. Дополнительно договорились о приезде в регион еще 5 тыс. человек из Андижанской области. Они начнут прибывать по 500 человек, начиная с сентября. В Витебской области подготовят необходимые условия для их приема», — говорится в тексте.
НОВОСТИ
- 18:00 14.07.2026
- ВС РФ поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в Одессу
- 17:48 14.07.2026
- Модернизация сделала систему мониторинга промысловых трубопроводов еще более надежной
- 17:12 14.07.2026
- Глава Минобороны Венгрии пообещал «захлопнуть дверь перед Россией»
- 17:00 14.07.2026
- Верховная рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины
- 16:32 14.07.2026
- Макроэкономические показатели указывают на будущее снижение ключевой ставки — Путин
- 16:12 14.07.2026
- Марокко и США создадут в королевстве центр военной подготовки для стран Африки — армия
- 16:00 14.07.2026
- Москва считает ошибкой позицию Баку по Украине и будет объяснять свою — Песков
- 15:32 14.07.2026
- Кремль не приемлет голословных обвинений ЕС в кибератаках — Песков
- 15:12 14.07.2026
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 380 военнослужащих в зоне СВО
- 15:00 14.07.2026
- Цена Brent на бирже ICE поднялась выше $87 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать