0
0
188
НОВОСТИ

ЕС дает Киеву миллиард евро на дроны, и обещает еще 10 на ракеты и самолеты

17:25 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия выделила еще 1 млрд евро на беспилотники для Киева из программы военного финансирования на 90 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.

«Еврокомиссия одобрила выделение нового транша в 1 млрд евро на беспилотники», — сообщила она.

Фон дер Ляйен также отметила, что Еврокомиссия «утвердила план» распределения еще 10 млрд евро по этой же программы на закупку «беспилотников, ракет и самолетов» для киевского режима.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:35 15.07.2026
Международная федерация гандбола отменила запрет на участие команд из РФ и Белоруссии
0
0
18:00 15.07.2026
С 2011 года благоустроено около 110 км набережных Москвы-реки – Собянин
0
116
17:00 15.07.2026
В Арктике появилась самая северная в России сеть сервисных автоцентров
0
241
16:50 15.07.2026
Илон Маск назвал Марин Ле Пен "последней надеждой Франции"
0
263
16:32 15.07.2026
В Киеве возник масштабный пожар на складах, наблюдается сильное задымление
0
285
16:30 15.07.2026
АдГ: Вступление Украины в ЕС принесет немцам лишь колоссальные расходы
0
274
16:12 15.07.2026
Конголезские повстанцы контролируют до 30% мировой добычи колтана — французский дипломат
0
287
16:00 15.07.2026
На Украине 71% предприятий испытывают дефицит рабочей силы — опрос
0
307
15:32 15.07.2026
Трамп заявил, что Россия готова скоро заключить сделку по Украине
0
383
15:12 15.07.2026
Фон дер Ляйен пообещала Киеву «безопасные заводы дронов в ЕС» для ударов по РФ
0
384

Возврат к списку