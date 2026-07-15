ЕС дает Киеву миллиард евро на дроны, и обещает еще 10 на ракеты и самолеты
17:25 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия выделила еще 1 млрд евро на беспилотники для Киева из программы военного финансирования на 90 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.
«Еврокомиссия одобрила выделение нового транша в 1 млрд евро на беспилотники», — сообщила она.
Фон дер Ляйен также отметила, что Еврокомиссия «утвердила план» распределения еще 10 млрд евро по этой же программы на закупку «беспилотников, ракет и самолетов» для киевского режима.
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