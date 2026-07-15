В России за неделею бензин в среднем подорожал на 1 руб. 83 коп - Росстат

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние потребительские цены на бензин в России с 7 по 13 июля 2026 года выросли на 1 руб. 83 коп. — до 75,84 руб. за литр, дизель подорожал на 3 руб. 45 коп. — до 91,21 руб., говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 1 руб. 85 коп. и составили 72,06 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 1 руб. 85 коп. — до 78,04 руб. за литр, АИ-98 — на 1 руб. 26 коп., до 99,3 руб. за литр.

За отчетный период рост цен на бензин зафиксирован в 78 субъектах Российской Федерации.