Илон Маск назвал Марин Ле Пен "последней надеждой Франции"
16:50 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск считает, что лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, заявившая о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году, является последней надеждой республики.
«Она — последняя надежда Франции», — поделился Маск мнением на своей странице в соцсети Х.
Реакция предпринимателя последовала в ответ на публикацию одного из пользователей соцсети, который отметил бурный рост рейтинга Ле Пен за прошедшие четыре года.
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