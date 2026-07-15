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Илон Маск назвал Марин Ле Пен "последней надеждой Франции"

16:50 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, заявившая о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году, является последней надеждой республики.

«Она — последняя надежда Франции», — поделился Маск мнением на своей странице в соцсети Х.

Реакция предпринимателя последовала в ответ на публикацию одного из пользователей соцсети, который отметил бурный рост рейтинга Ле Пен за прошедшие четыре года.

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