Илон Маск назвал Марин Ле Пен "последней надеждой Франции"

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, заявившая о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2027 году, является последней надеждой республики.

«Она — последняя надежда Франции», — поделился Маск мнением на своей странице в соцсети Х.

Реакция предпринимателя последовала в ответ на публикацию одного из пользователей соцсети, который отметил бурный рост рейтинга Ле Пен за прошедшие четыре года.