Трамп заявил, что Россия готова скоро заключить сделку по Украине
15:32 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова заключить мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине в скором времени. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.
«Я полагаю, что он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) готов заключить сделку, — сказал хозяин Белого дома в интервью телеканалу Fox News, говоря о конфликте на Украине. — Скоро. Для танго нужны двое, но он готов заключить сделку».
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