0
0
12
НОВОСТИ

Трамп заявил, что Россия готова скоро заключить сделку по Украине

15:32 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова заключить мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине в скором времени. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

«Я полагаю, что он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) готов заключить сделку, — сказал хозяин Белого дома в интервью телеканалу Fox News, говоря о конфликте на Украине. — Скоро. Для танго нужны двое, но он готов заключить сделку».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 15.07.2026
Фон дер Ляйен пообещала Киеву «безопасные заводы дронов в ЕС» для ударов по РФ
0
79
15:00 15.07.2026
В РФ число квартирных краж за 20 лет снизилось в 30 раз — МВД
0
117
14:32 15.07.2026
Кремль фиксирует и анализирует заявления США о санкциях — Песков
0
181
14:12 15.07.2026
Значительная часть возможностей по купированию энергетического кризиса исчерпана — МВФ
0
205
14:00 15.07.2026
Политика ненависти ко всему русскому уже постоянна для Латвии — Песков
0
237
13:32 15.07.2026
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 505 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
277
13:12 15.07.2026
Сдерживать вспышку Эболы в ДРК становится все сложнее — MSF
0
291
13:00 15.07.2026
Более трети немцев считают возможным участие Германии в войне в течение пяти лет — СМИ
0
325
12:42 15.07.2026
Сбер внедряет GigaCode Desktop – мультиагентное приложение для управления жизненным циклом разработки
0
283
12:32 15.07.2026
В Швеции ежи впервые будут внесены в Красную книгу
0
335

Возврат к списку