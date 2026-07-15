Трамп заявил, что Россия готова скоро заключить сделку по Украине

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова заключить мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине в скором времени. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

«Я полагаю, что он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) готов заключить сделку, — сказал хозяин Белого дома в интервью телеканалу Fox News, говоря о конфликте на Украине. — Скоро. Для танго нужны двое, но он готов заключить сделку».