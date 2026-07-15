Кремль фиксирует и анализирует заявления США о санкциях — Песков
14:32 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль внимательно слушает и анализирует поступающие заявления США о санкциях в отношении РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается санкционной проблематики, мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут на рабочем уровне и на уровне президента США относительно этих санкций. Будем смотреть в зависимости от развития события», — отметил представитель Кремля.
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