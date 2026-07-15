В Швеции ежи впервые будут внесены в Красную книгу

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции намерено занести ежей и угрей в Красную книгу. Об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Ежи попадают в Красную книгу впервые. Помимо угрей в нее внесены пяденица траурная (бабочка из семейства пядениц), лобария (лишайник) и гиднеллум удивительный (несъедобный гриб из семейства банкеровых), а также ряд других представителей флоры.

«За последние 15 лет условия для существования ежей значительно ухудшились. Есть признаки того, что их численность сократилась почти вдвое», — отметила министр по вопросам климата и окружающей среды Ромина Пурмохтари.