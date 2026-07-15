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В Новосибирске ребенок погиб от удара током после прикосновения к водосточной трубе

12:05 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту смерти ребенка от удара током в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По данным следствия, 10-летний мальчик находился на прогулке в Дзержинском районе Новосибирска, когда прикоснулся к водосточной трубе, находящейся под электрическим напряжением, и получил удар током. Ребенок умер на месте происшествия.

«Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

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