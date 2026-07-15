На Сахалине нашли пенсионера, блуждавшего девять дней в лесу

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пенсионера, отправившегося на рыбалку, нашли на берегу реки. Он девять дней не мог выбраться из леса, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«С 6 июля рыбак пытался найти выход, прорубая себе путь в лесном массиве вблизи села Пильво. <…> Обессиленный мужчина найден на левом берегу реки Пилевка в километре от места, где он оставил машину», — сообщили в ГУ МЧС.

В поисках участвовали спасатели. Совместно с представителями МВД, рыбоохраны и родными потерявшегося проанализировали ранее обследованные участки и разделились на группы. Пропавшего рыбака нашли неравнодушные соседи, присоединившиеся к поискам в качестве добровольцев.

Спасатели эвакуировали пострадавшего по труднопроходимой местности и передали бригаде скорой медицинской помощи.