Собянин: Московский экспортный центр помогает бизнесу выходить на новые рынки
10:19 15.07.2026
Столичные предприниматели при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) могут выводить производимую ими продукцию на зарубежные рынки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, МЭЦ предлагает более 30 инструментов для продвижения товаров и услуг. «От обучения и юридического сопровождения сделок до предоставления льготных кредитов и грантов экспортирующим компаниям города», – уточнил глава города.
Как рассказал градоначальник, одна московская компания с помощью маркетплейсов при поддержке МЭЦ наладила поставки напитков в Китай, а другая поставляет продукты здорового питания в Алжир. Благодаря участию в бизнес миссии МЭЦ московский бизнесмен также смог начать поставки в Белоруссию программных решений для автоматизации логистики.
Сейчас продукция московских производителей поставляется в 39 стран, среди которых Китай, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Грузия. Лидерами по спросу стали товары широкого потребления, продукты питания и IT решения. По данным мэра, за первое полугодие 2026 года объем столичного экспорта при поддержке Московского экспортного центра достиг 14 млрд рублей. Это на 10,7% больше показателя аналогичного периода 2025 года. Тогда Объем поддержанного МЭЦ экспорта составил 27,3 млрд руб., а поддержка Москвы Город помогла компаниям заключить контракты в 62 странах. Лидерами среди них были Китай, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия и Вьетнам. Впервые удалось организовать проекты в Пакистане и Катаре, также были проведены реверсные бизнес-миссии в Москве с партнерами из Чили и Эфиопии.
Напомним, МЭЦ - институт развития, созданный правительством Москвы в 2017 году для оказания предпринимателям города финансовых и нефинансовых мер поддержки в целях продвижения продукции столичных производителей и поставщиков услуг на зарубежных рынках. Одна из его главных задач - увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешне¬экономической деятельности.
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