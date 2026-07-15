Собянин: Московский экспортный центр помогает бизнесу выходить на новые рынки

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Столичные предприниматели при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) могут выводить производимую ими продукцию на зарубежные рынки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, МЭЦ предлагает более 30 инструментов для продвижения товаров и услуг. «От обучения и юридического сопровождения сделок до предоставления льготных кредитов и грантов экспортирующим компаниям города», – уточнил глава города.

Как рассказал градоначальник, одна московская компания с помощью маркетплейсов при поддержке МЭЦ наладила поставки напитков в Китай, а другая поставляет продукты здорового питания в Алжир. Благодаря участию в бизнес миссии МЭЦ московский бизнесмен также смог начать поставки в Белоруссию программных решений для автоматизации логистики.

Сейчас продукция московских производителей поставляется в 39 стран, среди которых Китай, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Грузия. Лидерами по спросу стали товары широкого потребления, продукты питания и IT решения. По данным мэра, за первое полугодие 2026 года объем столичного экспорта при поддержке Московского экспортного центра достиг 14 млрд рублей. Это на 10,7% больше показателя аналогичного периода 2025 года. Тогда Объем поддержанного МЭЦ экспорта составил 27,3 млрд руб., а поддержка Москвы Город помогла компаниям заключить контракты в 62 странах. Лидерами среди них были Китай, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия и Вьетнам. Впервые удалось организовать проекты в Пакистане и Катаре, также были проведены реверсные бизнес-миссии в Москве с партнерами из Чили и Эфиопии.

Напомним, МЭЦ - институт развития, созданный правительством Москвы в 2017 году для оказания предпринимателям города финансовых и нефинансовых мер поддержки в целях продвижения продукции столичных производителей и поставщиков услуг на зарубежных рынках. Одна из его главных задач - увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешне¬экономической деятельности.