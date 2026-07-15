ВС РФ ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины
09:20 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — сказали там.
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