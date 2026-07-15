ВС РФ ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — сказали там.