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НОВОСТИ

Работа МКС продлена до 2030 года — Баканов

22:40 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года, сообщил гендиректор Роскосмоса, председатель совета партии «Единая Россия» по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов.

«Договорились о трех основных вещах. Первое — продление совместной работы МКС до 2030 года», — сказал Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции.

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