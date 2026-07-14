Сын Байдена признал, что недооценил, каким «змеиным гнездом» является Украина
22:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер признал, что недооценил политическую ситуацию на Украине, когда принял предложение войти в состав совета директоров украинской газовой компании Burisma.
«Я был невероятно наивен и не понимал, каким политическим змеиным гнездом является Украина, а также насколько она невероятно сложна с точки зрения переплетения различных интересов», — сказал Байден в интервью украино-американскому журналисту DJ Vlad.
По его словам, он присоединился к совету директоров Burisma по приглашению экс-президента Польши Александра Квасьневского. При этом сын экс-президента США признал, что ему не следовало соглашаться на эту работу, отметив, что на решение повлияло то, что работа хорошо оплачивалась. «Это была целая куча денег… Это изменило мою жизнь с точки зрения того, что я мог делать, и чего я не должен был делать. Я вошел в совет директоров, полностью понимая эту часть, и, конечно же, не принимая во внимание, насколько они смогут использовать это в качестве оружия в будущем», — сказал Хантер Байден, упомянув о годовом вознаграждении в $600 тысяч.
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