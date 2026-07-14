0
0
113
НОВОСТИ

Сын Байдена признал, что недооценил, каким «змеиным гнездом» является Украина

22:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер признал, что недооценил политическую ситуацию на Украине, когда принял предложение войти в состав совета директоров украинской газовой компании Burisma.

«Я был невероятно наивен и не понимал, каким политическим змеиным гнездом является Украина, а также насколько она невероятно сложна с точки зрения переплетения различных интересов», — сказал Байден в интервью украино-американскому журналисту DJ Vlad.

По его словам, он присоединился к совету директоров Burisma по приглашению экс-президента Польши Александра Квасьневского. При этом сын экс-президента США признал, что ему не следовало соглашаться на эту работу, отметив, что на решение повлияло то, что работа хорошо оплачивалась. «Это была целая куча денег… Это изменило мою жизнь с точки зрения того, что я мог делать, и чего я не должен был делать. Я вошел в совет директоров, полностью понимая эту часть, и, конечно же, не принимая во внимание, насколько они смогут использовать это в качестве оружия в будущем», — сказал Хантер Байден, упомянув о годовом вознаграждении в $600 тысяч.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 14.07.2026
Работа МКС продлена до 2030 года — Баканов
0
66
21:20 14.07.2026
Страны Персидского залива выступили против введения сбора за судоходство в Ормузе — Трамп
0
194
20:40 14.07.2026
Поражены еще три сухогруза в порту Одесса и резервуары с топливом для ВСУ в Южном
0
254
20:00 14.07.2026
Украинцы жалуются на унизительное отношение в Польше — The Guardian
0
311
19:20 14.07.2026
В России растет подростковая преступность — СБ РФ
0
406
18:40 14.07.2026
Корабль «Союз МС-29» с международным экипажем успешно выведен на орбиту
0
418
18:16 14.07.2026
Собянин: Построенная в Ново-Переделкине школа откроется 1 сентября
0
397
18:00 14.07.2026
ВС РФ поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в Одессу
0
450
17:48 14.07.2026
Модернизация сделала систему мониторинга промысловых трубопроводов еще более надежной
0
396
17:32 14.07.2026
В Минске сообщили о скором прибытии в Белоруссию 5 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана
0
485

Возврат к списку