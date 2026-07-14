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Поражены еще три сухогруза в порту Одесса и резервуары с топливом для ВСУ в Южном

20:40 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российскими ударными БПЛА поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса, а в порту Южный Одесской области — объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки ГСМ, и пять резервуаров с топливом для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса. Кроме того, в порту Южный (государственное предприятие „Морской торговый порт „Южный“) высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», — сказали там.

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