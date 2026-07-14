В России растет подростковая преступность — СБ РФ
19:20 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет безопасности (СБ) РФ фиксирует рост числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними. За первое полугодие количество подростков, преступивших закон, выросло на 9 процентов, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
«Анализ основных показателей борьбы с преступностью в РФ свидетельствует о наличии негативной динамики по ряду показателей, характеризующих криминогенную ситуацию, связанную с правонарушениями несовершеннолетних. По итогам первого полугодия 2026 года на фоне общего снижения числа зарегистрированных в стране преступлений отмечается рост криминальной активности подростков», — указали в Совбезе.
По его данным, с января по июнь «выявлено 11,4 тыс. лиц, преступивших уголовный закон в возрасте до 18 лет, что на 9% превышает аналогичный показатель прошлого года (10,5 тыс. лиц)».
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