В России растет подростковая преступность — СБ РФ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет безопасности (СБ) РФ фиксирует рост числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними. За первое полугодие количество подростков, преступивших закон, выросло на 9 процентов, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

«Анализ основных показателей борьбы с преступностью в РФ свидетельствует о наличии негативной динамики по ряду показателей, характеризующих криминогенную ситуацию, связанную с правонарушениями несовершеннолетних. По итогам первого полугодия 2026 года на фоне общего снижения числа зарегистрированных в стране преступлений отмечается рост криминальной активности подростков», — указали в Совбезе.

По его данным, с января по июнь «выявлено 11,4 тыс. лиц, преступивших уголовный закон в возрасте до 18 лет, что на 9% превышает аналогичный показатель прошлого года (10,5 тыс. лиц)».