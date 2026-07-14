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НОВОСТИ

Модернизация сделала систему мониторинга промысловых трубопроводов еще более надежной

17:48 14.07.2026

Представители уфимского проектного института «Роснефти» смогли усовершенствовать систему мониторинга промысловых трубопроводов «РН СМТ». Программа отслеживает состояние свыше 70 тыс. километров труб на всех добывающих активах «Роснефти» и содержит полную информацию о каждом объекте: от проекта и маршрута прокладки до истории ремонтов, состава перекачиваемой среды и моменты вывода из эксплуатации.

Обновленная версия программного обеспечения ежедневно автоматически оценивает надежность каждого участка и создает список объектов, требующих внимания. При этом система сама определяет приоритетность ремонта отдельных участков или рекомендует замену всего трубопровода с учетом показателей технической и экономической целесообразности.

Это, по сути, единый цифровой контур - информация с датчиков поступает в технологическую сеть «Роснефти» и сразу интегрируется в «РН СМТ». Программный комплекс автоматически рассчитывает пропускную способность трубопроводов и оперативно оценивает риски. Профильные специалисты компании ежедневно используют эти сведения для анализа загрузки и состояния трубопроводов, принимая обоснованные решения по эксплуатации инфраструктуры. Подобное развитие цифровых инструментов позволяет «Роснефти» повышать надежность инфраструктуры, обеспечивать стабильную работу производственных активов и снижать технологические риски.

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