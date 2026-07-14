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НОВОСТИ

Москва считает ошибкой позицию Баку по Украине и будет объяснять свою — Песков

16:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева по украинскому вопросу глубоко ошибочна. Москва продолжит последовательно и аргументированно пояснять свой взгляд на проблему, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем эту точку зрения ошибочной, — дал оценку он. — И мы будем последовательно по всем каналам аргументированно объяснять, почему мы считаем ее ошибочной».

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