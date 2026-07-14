Путин поручил на время заморозить порог доходов для уплаты НДС
14:32 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки о сохранении на уровне 20 млн рублей порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Такая задача поставлена по итогам ПМЭФ.
Ранее планировалось поэтапное снижение этого порога: в следующем году он должен был составить 15 млн рублей, затем — 10 млн рублей. Однако на Петербургском международном экономическом форуме Путин предложил сохранить 20-миллионный порог «на максимально длительное время».
«Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих сохранение на определенный срок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, порога доходов в размере 20 млн. рублей, после достижения которого они утрачивают право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость», — говорится в одном из пунктов опубликованного перечня поручений. Срок исполнения — до 1 августа.
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