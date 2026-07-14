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World Rowing не вернет флаг российским гребцам, несмотря на решение МОК

13:00 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) приняла к сведению решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить ранее действовавшие рекомендации по ограничению прав российских спортсменов, однако будет продолжать допускать их только в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Rowing.

«World Rowing приняла к сведению решение исполкома МОК от 7 июля в отношении Олимпийского комитета России и его рекомендации международным федерациям, — говорится в заявлении пресс-службы. — Система допуска к соревнованиям World Rowing, установленная нашим исполнительным комитетом и обновленная в феврале 2026 года, уже позволяет спортсменам, имеющим российский или белорусский паспорт, выступать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) на всех мировых соревнованиях по академической гребле при соблюдении строгих условий нейтральности. Эта система остается неизменной и продолжит функционировать».

7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

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