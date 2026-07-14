Собянин: Услугами и сервисами портала mos.ru воспользовались более 6,3 млрд раз

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Жители Москвы могут получить сейчас более 460 цифровых услуг и сервисов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, город сделал шаг в цифровую эпоху в 2011 году и с тех пор онлайн-инфраструктура мегаполиса развивается. «Электронный формат избавил от долгих поисков информации, лишних поездок в ведомства и сбора бумажных документов, превратив решение повседневных вопросов в дело нескольких минут, - подчеркнул глава города. - Понадобятся только стационарный компьютер или гаджеты с выходом в сеть: ноутбук, смартфон, планшет или голосовая колонка. Жизнь современного москвича невозможно представить без передачи показаний счетчиков онлайн или оплаты коммунальных счетов в пару кликов».

Как отмечает градоначальник, цифровизация не только упростила процедуры, но и привела к изменению культуры взаимодействия населения с городом, сделав его ближе и доступнее.

Отметим, что основной точкой входа в цифровую среду Москвы стал порта мэра mos.ru. «За 15 лет количество обращений к городским электронным услугам и сервисам превысило 6,3 миллиарда (с начала текущего года зафиксировано более 637 миллионов обращений). В топе остаются получение информации из электронной медицинской карты, электронный дневник и прием показаний приборов учета воды и тепла», - сообщил мэр Москвы.

На портале mos.ru есть тематические навигаторы и суперразделы (такие как «Москва — детям», где собраны все сервисы для юных жителей столицы и их родителей. Также есть сервисы - комплексные решения для сложных жизненных ситуаций.

Кроме сервисов, необходимых обычным горожанам, на mos.ru также представлены услуги и сервисы для бизнеса. Сегодня на портале зарегистрированы около 550 тыс. кабинетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также портал превратился в популярную информационную платформу, на которой публикуются новости о Москве. А в 2025 году на портале появился медиабанк «Мосфото». Мos.ru также стал крупнейшей справочной системой, позволяющей найти актуальную информацию об учреждениях и организациях столицы, понять как оформить документы, узнать о мерах поддержки и действиях при решении важных вопросов.