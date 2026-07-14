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НОВОСТИ

ВС РФ поразили танкер на переходе из порта Черноморск в Одессу

11:32 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие в результате ударов поразили танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Также поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса», — сказали там.

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