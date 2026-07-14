Китай за первое полугодие 2026 года сократил импорт нефти на 11,4%

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в январе — июне 2026 года сократил импорт сырой нефти на 11,4% в годовом выражении, до 247,61 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Стоимость закупленной нефти при этом выросла на 1,8%, до $151,04 млрд. В июне Китай импортировал 29,27 млн тонн нефти на $22,41 млрд.

Поставки природного газа в КНР за полгода снизились на 3,4%, до 57,45 млн тонн. Их стоимость сократилась на 5,3%, до $25,53 млрд. Импорт нефтепродуктов уменьшился на 10%, до 17,43 млн тонн, при этом затраты на них выросли на 0,3%, до $11,6 млрд. Закупки угля и бурого угля увеличились на 1,7%, до 225,4 млн тонн, а их стоимость — на 6,2%, до $18,11 млрд.