КСИР заявил об ударе по авиабазе США в Иордании

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) заявил о нанесении ударов по американской авиабазе в Иордании. Об этом сообщило агентство Fars.

«Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по объектам и местам дислокации противника на авиабазе армии США, находящейся на территории Иордании», — приводит Fars заявление КСИР.

Ранее агентство Reuters сообщило, что иорданские системы ПВО перехватили четыре ракеты в воздушном пространстве страны, выпущенные с территории Ирана.