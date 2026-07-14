Вучич заявил, что европейские страны «серьезно вооружают» Украину
09:32 14.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны «серьезно вооружают» Украину, договариваясь о совместном военном производстве и поставляя Киеву технику. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич сербским журналистам в Париже.
«Украина сегодня подписала контракт на 16 истребителей Rafale, а также контракт на совместное европейское производство систем Freya. Ракеты Aster, предназначенные для противобаллистической защиты, как мы бы сказали, от крылатых ракет, баллистических ракет — над этой системой будут работать восемь европейских стран совместно с Киевом. Одновременно Украина приобрела зенитные ракетные комплексы SAMP/T, это франко-итальянский зенитный комплекс. В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», — подчеркнул президент Сербии.
Вучич находится в Париже с визитом по приглашению французского лидера Эмманюэля Макрона. Он присутствовал на встрече лидеров стран ЕС, НАТО и так называемой коалиции желающих в Елисейском дворце и посетит парад по случаю Национального праздника Франции 14 июля.
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