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ЕС разрешил Киеву тратить заемные средства на китайские комплектующие для БПЛА — FT

10:32 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) разрешила Украине расходовать часть кредита Евросоюза на закупку комплектующих для БПЛА китайского производства. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, речь идет о первом транше в размере 5,9 млрд евро в рамках оборонного кредита объемом 60 млрд евро. Киев может закупать на эти средства вооружения, основная доля в производстве которых приходится на компании из ЕС, Канады или Великобритании. Другие союзные с ЕС страны могут присоединяться к схеме, заключив соглашение о партнерстве с Брюсселем. Доля компаний из остальных государств не должна превышать 35%.

Исключения из этих правил предусмотрены в случаях, если необходимая Киеву военная продукция не имеет аналогов в одобренном списке стран или же производится ими в недостаточном объеме. Украинские власти обратились к ЕК с просьбой разрешить потратить часть 5,9 млрд евро на закупку определенных компонентов для БПЛА китайского производства. В ЕК и Министерстве обороны Украины не ответили на запрос газеты о комментарии.

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