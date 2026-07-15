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Доля гипермаркетов и супермаркетов в РФ стабильно снижается — Роспотребнадзор

11:00 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля традиционных гипермаркетов и супермаркетов в РФ стабильно падает, по итогам 2025 года численность таких магазинов составила 21% от общего числа торговых площадей. Это следует из государственного доклада Роспотребнадзора, который изучил ТАСС.

«Характерной чертой 2025 года стало сокращение доли традиционных гипермаркетов и супермаркетов до 21%. Потребители все чаще отдают предпочтение быстрой покупке в ближайшем магазине или заказу через онлайн-сервисы доставки (e-grocery)», — говорится в сообщении.

В графике, представленном в докладе, также указано, что подобная тенденция сохраняется как минимум с 2017 года — на тот момент доля гипермаркетов и супермаркетов составляла 37%.

Снижение количества крупноформатных объектов продуктовых ритейлеров Роспотребнадзор связывает с изменением потребительских привычек. По данным ведомства, российские покупатели все чаще отдают предпочтение более удобным и компактным магазинам в шаговой доступности от дома с самым необходимым ассортиментом и онлайн-доставке продуктов на дом. Наиболее заметно растет число компактных магазинов, по сравнению с 2024 годом количество небольших магазинов выросло на 15%. Общая площадь торговых точек сократилась примерно на 1%.

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