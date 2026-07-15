Доля гипермаркетов и супермаркетов в РФ стабильно снижается — Роспотребнадзор
11:00 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля традиционных гипермаркетов и супермаркетов в РФ стабильно падает, по итогам 2025 года численность таких магазинов составила 21% от общего числа торговых площадей. Это следует из государственного доклада Роспотребнадзора, который изучил ТАСС.
«Характерной чертой 2025 года стало сокращение доли традиционных гипермаркетов и супермаркетов до 21%. Потребители все чаще отдают предпочтение быстрой покупке в ближайшем магазине или заказу через онлайн-сервисы доставки (e-grocery)», — говорится в сообщении.
В графике, представленном в докладе, также указано, что подобная тенденция сохраняется как минимум с 2017 года — на тот момент доля гипермаркетов и супермаркетов составляла 37%.
Снижение количества крупноформатных объектов продуктовых ритейлеров Роспотребнадзор связывает с изменением потребительских привычек. По данным ведомства, российские покупатели все чаще отдают предпочтение более удобным и компактным магазинам в шаговой доступности от дома с самым необходимым ассортиментом и онлайн-доставке продуктов на дом. Наиболее заметно растет число компактных магазинов, по сравнению с 2024 годом количество небольших магазинов выросло на 15%. Общая площадь торговых точек сократилась примерно на 1%.
НОВОСТИ
- 12:20 15.07.2026
- На Колыме медведь растерзал 62-летнего мужчину — СК
- 12:05 15.07.2026
- В Новосибирске ребенок погиб от удара током после прикосновения к водосточной трубе
- 12:02 15.07.2026
- Ростех и Минобрнауки развивают производственную аспирантуру как самостоятельный институт ученых-практиков
- 12:00 15.07.2026
- ЕС с марта 2027 года лишает военнообязанных украинцев прав на убежище — Совет ЕС
- 11:32 15.07.2026
- Маркировку товаров дополнят данными о сахаре, соли и трансжирах
- 11:25 15.07.2026
- Исследователи Сбера и ПФК ЦСКА обучили ИИ отслеживать действия футболиста всего с одной камеры
- 11:20 15.07.2026
- Китай выступил против проекта санкций США в отношении покупателей энергоресурсов РФ
- 11:05 15.07.2026
- ВС РФ ударили по газораспределительной станции в Краматорске
- 10:32 15.07.2026
- ЕС разрешил Киеву тратить заемные средства на китайские комплектующие для БПЛА — FT
- 10:26 15.07.2026
- Мэр Москвы: Новая дорога в Бутырском районе связала ТТК и Огородный проезд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать