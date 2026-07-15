ЕС с марта 2027 года лишает военнообязанных украинцев прав на убежище — Совет ЕС
12:00 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС продлил схему временной защиты украинских беженцев до марта 2028 года, исключив из нее военнообязанных украинцев с марта 2027 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты беженцам с Украины до 4 марта 2028 года, — говорится в документе. — В дополнение, признавая не только право перемещенных лиц на защиту, но и право Украины на оборону <…>, страны ЕС договорились, что временная защита в Евросоюзе будет предоставлена только тем, кто соблюдает свои обязанности военной службы на Украине», — говорится в документе.
Новые правила вступят в силу с 4 марта 2027 года, до которого этот механизм действует в настоящий момент.
Евросоюз не намерен высылать военнообязанных украинцев уже находящихся в Европе, ограничения на предоставления статуса временной защиты коснутся только вновь прибывших. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Ограничения будут применяться только к вновь прибывшим претендентам на временную защиту. Они не будут применяться к тем, кто уже пользуется этим статусом», — пояснил Совет ЕС.
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