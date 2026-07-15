На Колыме медведь растерзал 62-летнего мужчину — СК
12:20 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медведь напал на 62-летнего местного жителя на окраине поселка Ола в Магаданской области, от полученных ран мужчина скончался. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
«Следственными органами СК России по Магаданской области проводится процессуальная проверка по факту нападения медведя на мужчину. В ходе проверки установлено, что 15 июля 2026 года на окраине поселка Ола Ольского района, недалеко от реки Олы, медведь напал на 62-летнего местного жителя. В результате нападения мужчина погиб», — говорится в сообщении.
На месте происшествия группой следователей и следователей-криминалистов регионального управления было обнаружено тело с рваными ранами, характерными для нападения дикого зверя, в том числе медведя. По инициативе следователя перед министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области поставлен вопрос об отлове и обезвреживании животного.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление картины произошедшего.
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