Сдерживать вспышку Эболы в ДРК становится все сложнее — MSF

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сдерживать вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) становится все сложнее по мере ее распространения. Об этом заявила руководитель программы по чрезвычайным ситуациям международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) Триш Ньюпорт.

По ее словам, международное сообщество «по-прежнему пытается нагнать вспышку, вместо того чтобы опережать ее» распространение. «Все больше людей заражаются, все больше семей теряют близких, а ситуацию становится все сложнее взять под контроль», — приводит ее слова пресс-служба организации. В этой связи Ньюпорт призвала к «более решительным и скоординированным международным действиям».

В MSF отметили, что менее чем за пять недель число подтвержденных случаев Эболы в ДРК выросло с 650 почти до 2 тыс., а число умерших увеличилось более чем в пять раз — со 130 до более чем 700. По оценкам организации, речь идет о самой быстрорастущей за всю историю наблюдений вспышке Эболы в ДРК и третьей по масштабу.