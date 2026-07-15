Значительная часть возможностей по купированию энергетического кризиса исчерпана — МВФ
14:12 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Существенная часть возможностей по купированию энергетического кризиса, спровоцированного войной США и Израиля с Ираном, уже исчерпана. Такой вывод содержится в новой аналитической записке Международного валютного фонда (МВФ), размещенной в его блоге.
«Первоначальный удар смягчило то, что у энергетических рынков имелось пространство, позволившее сманеврировать и принять его. Напряженность в Ормузском проливе вновь обостряется, и это пространство теперь намного меньше, сокращается далее, причем задействованы резервные мощности [по добыче нефти], спрос ужат, а запасы [топлива] истощены», — пишут эксперты фонда.
«Почему цены не взлетели выше? Ответ заключается в комбинации факторов, которая помогла смягчить первоначальный удар. Однако значительная часть этих возможностей уже исчерпана», — подчеркивают специалисты МВФ. По их словам, «во избежание дальнейшего ущерба мировой экономике жизненно важно быстрое восстановление предложения».
«К концу мая на рынок не попадало более 1,1 млн баррелей сырой нефти — эквивалент примерно 10 дней типичного глобального потребления. На том же этапе <…> нехватка [сырья] превысила [показатели] нефтяного кризиса 1973 года, ирано-иракской войны и войны в зоне Персидского залива», — указывают авторы записки.
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