Более трети немцев считают возможным участие Германии в войне в течение пяти лет — СМИ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более трети жителей Германии считают возможным прямое участие ФРГ в войне в ближайшие пять лет. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении результаты опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой компанией PwC совместно с институтом изучения общественного мнения Civey.

В исследовании приняли участие 2,5 тыс. человек. По его данным, многие граждане ФРГ стали острее осознавать существующие угрозы. Около 86% респондентов заявили, что опасность гибридных атак, таких как кибератаки, дезинформация и шпионаж, возросла. В связи с этим многие выступают за большую независимость Европы, в том числе в вопросах обороны. Более половины опрошенных (52,3%) считают оправданной экономию в других сферах ради финансирования повышенных расходов на вооружение.

В то же время социологи выяснили, что почти 70% участников опроса больше не исключают создание европейской атомной бомбы в целях обороны. При этом США больше не воспринимаются как надежный партнер. Напротив: лишь половина немцев все еще верит, что Соединенные Штаты окажут военную поддержку своим европейским партнерам в случае войны.

«Большинство немцев хотят большей независимости от США и требуют большего участия Европы. Желательно проявлять более высокую степень самостоятельности и ответственности», — отметил партнер в PwC Germany Вольфганг Цинк.