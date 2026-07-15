Ростех и Минобрнауки развивают производственную аспирантуру как самостоятельный институт ученых-практиков
12:02 15.07.2026
Производственная аспирантура, запущенная в 2025 году Ростехом совместно с Минобрнауки, становится самостоятельным институтом подготовки ученых-практиков. Итоги пилотного этапа обсудили на заседании рабочей группы в МИСИС под председательством министра Валерия Фалькова.
На пилотном этапе к программе присоединились 20 инженерных вузов и 28 предприятий Ростеха. Аспиранты работают над реальными задачами промышленности в области авиации, ракетно-космической техники, системного анализа и микроэлектроники.
«Темы диссертаций согласовываются с научно-техническими советами компаний, что позволяет создавать решения, соответствующие стратегическим целям отрасли. Например, один из аспирантов разрабатывает навигационный прибор, который повысит точность и надежность работы систем для космоса и флота», - отметила управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Ростеха, сопредседатель рабочей группы по производственной аспирантуре Елена Дружинина.
Ростех уделяет значительное внимание привлечению и удержанию молодежи в контуре Корпорации, разрабатывает и внедряет адресные меры социальной поддержки: повышенный соцпакет, приоритетное участие в жилищной программе, выплаты за ученую степень и стипендии.
«Утвержденные меры поддержки позволяют молодым ученым полностью сосредоточиться на науке. Ключевая задача — обеспечить внедрение этих социальных программ в организациях Корпорации до конца 2027 года», - подчеркнула директор по персоналу Ростеха Юлия Цветкова.
Также запущен курс по подготовке к поступлению в аспирантуру на базе Академии Ростеха — заявки подали уже более 200 человек. Для абитуриентов работает портал производственная-аспирантура.рф.
Производственные аспиранты до 35 лет могут считаться молодыми учеными, если у них есть научные статьи или зарегистрированы патенты по тематике деятельности организаций Корпорации. А также если участие в научной или научно-технической деятельности прописано в должностной инструкции. Ученая степень при этом не важна.
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