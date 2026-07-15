0
0
21
НОВОСТИ

Ростех и Минобрнауки развивают производственную аспирантуру как самостоятельный институт ученых-практиков

12:02 15.07.2026

Производственная аспирантура, запущенная в 2025 году Ростехом совместно с Минобрнауки, становится самостоятельным институтом подготовки ученых-практиков. Итоги пилотного этапа обсудили на заседании рабочей группы в МИСИС под председательством министра Валерия Фалькова.

На пилотном этапе к программе присоединились 20 инженерных вузов и 28 предприятий Ростеха. Аспиранты работают над реальными задачами промышленности в области авиации, ракетно-космической техники, системного анализа и микроэлектроники.

«Темы диссертаций согласовываются с научно-техническими советами компаний, что позволяет создавать решения, соответствующие стратегическим целям отрасли. Например, один из аспирантов разрабатывает навигационный прибор, который повысит точность и надежность работы систем для космоса и флота», - отметила управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Ростеха, сопредседатель рабочей группы по производственной аспирантуре Елена Дружинина.

Ростех уделяет значительное внимание привлечению и удержанию молодежи в контуре Корпорации, разрабатывает и внедряет адресные меры социальной поддержки: повышенный соцпакет, приоритетное участие в жилищной программе, выплаты за ученую степень и стипендии.

«Утвержденные меры поддержки позволяют молодым ученым полностью сосредоточиться на науке. Ключевая задача — обеспечить внедрение этих социальных программ в организациях Корпорации до конца 2027 года», - подчеркнула директор по персоналу Ростеха Юлия Цветкова.

Также запущен курс по подготовке к поступлению в аспирантуру на базе Академии Ростеха — заявки подали уже более 200 человек. Для абитуриентов работает портал производственная-аспирантура.рф.

Производственные аспиранты до 35 лет могут считаться молодыми учеными, если у них есть научные статьи или зарегистрированы патенты по тематике деятельности организаций Корпорации. А также если участие в научной или научно-технической деятельности прописано в должностной инструкции. Ученая степень при этом не важна.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 15.07.2026
На Колыме медведь растерзал 62-летнего мужчину — СК
0
29
12:05 15.07.2026
В Новосибирске ребенок погиб от удара током после прикосновения к водосточной трубе
0
77
12:00 15.07.2026
ЕС с марта 2027 года лишает военнообязанных украинцев прав на убежище — Совет ЕС
0
81
11:32 15.07.2026
Маркировку товаров дополнят данными о сахаре, соли и трансжирах
0
136
11:25 15.07.2026
Исследователи Сбера и ПФК ЦСКА обучили ИИ отслеживать действия футболиста всего с одной камеры
0
148
11:20 15.07.2026
Китай выступил против проекта санкций США в отношении покупателей энергоресурсов РФ
0
173
11:05 15.07.2026
ВС РФ ударили по газораспределительной станции в Краматорске
0
202
11:00 15.07.2026
Доля гипермаркетов и супермаркетов в РФ стабильно снижается — Роспотребнадзор
0
191
10:32 15.07.2026
ЕС разрешил Киеву тратить заемные средства на китайские комплектующие для БПЛА — FT
0
259
10:26 15.07.2026
Мэр Москвы: Новая дорога в Бутырском районе связала ТТК и Огородный проезд
0
238

Возврат к списку