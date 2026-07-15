0
0
71
НОВОСТИ

КСИР заявил о поражении базы 5-го флота США на Бахрейне — Fars

10:05 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) утверждает, что топливные резервуары 5-го флота США на базе на Бахрейне уничтожены. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, КСИР нанес удары по центру управления и командования, крупным складам запасных частей и военной техники, а также топливным резервуарам базы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 15.07.2026
ЕС разрешил Киеву тратить заемные средства на китайские комплектующие для БПЛА — FT
0
101
10:26 15.07.2026
Мэр Москвы: Новая дорога в Бутырском районе связала ТТК и Огородный проезд
0
112
10:20 15.07.2026
На Сахалине нашли пенсионера, блуждавшего девять дней в лесу
0
125
10:19 15.07.2026
Собянин: Московский экспортный центр помогает бизнесу выходить на новые рынки
0
122
10:00 15.07.2026
Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 4,7% — Госстат
0
162
09:32 15.07.2026
США наносили удары по Ирану в течение семи часов — Центральное командование ВС
0
229
09:20 15.07.2026
ВС РФ ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины
0
233
09:05 15.07.2026
ВС США возобновили морскую блокаду Ирана
0
250
09:00 15.07.2026
За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 93 украинских БПЛА
0
259
22:40 14.07.2026
Работа МКС продлена до 2030 года — Баканов
0
811

Возврат к списку