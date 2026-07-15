КСИР заявил о поражении базы 5-го флота США на Бахрейне — Fars

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) утверждает, что топливные резервуары 5-го флота США на базе на Бахрейне уничтожены. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, КСИР нанес удары по центру управления и командования, крупным складам запасных частей и военной техники, а также топливным резервуарам базы.