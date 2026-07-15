США наносили удары по Ирану в течение семи часов — Центральное командование ВС
09:32 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередная волна ударов США по Ирану продолжалась семь часов. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
«В ходе семичасовой волны [атак] американские истребители, беспилотники и корабли при помощи высокоточных боеприпасов наносили удары по иранским местам расположения ракет и дронов, средствам ВМС, системам береговой обороны», — говорится в публикации на странице командования в соцсети X.
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