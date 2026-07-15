Мэр Москвы: Новая дорога в Бутырском районе связала ТТК и Огородный проезд
10:26 15.07.2026
В Москве улицы Добролюбова и Складочную Бутырского района теперь соединены новой дорогой, которая проходит под путями второго Московского центрального диаметра. По словам мэра столицы Сергея Собянина, строительство железнодорожного путепровода было завершено компанией РЖД в 2025 году.
«С открытием дороги появилась дополнительная связь между Третьим транспортным кольцом и Огородным проездом с выездом на Алтуфьевское шоссе; снизилась нагрузка на улицы Сущевский Вал, Бутырский Вал и Шереметьевскую; созданы альтернативные маршруты для автомобилистов и городского транспорта», — отметил глава города.
При этом были реконструированы перекрестки на пересечении улицы Добролюбова с одноименными проездом и переулком. Дорожные строители проложили тротуары и организовали удобные подъезды к производственным объектам. Также были установлены светофоры и обустроены велосипедные дорожки от Проектируемого проезда № 1051 до улицы Руставели.
Модернизация дорожной сети в Москве идет крайне активно. Например, недавно специалисты комплекса городского хозяйства провели ремонт асфальтового покрытия на участке Ленинского проспекта от Садового кольца до Третьего транспортного кольца. Там заменили более 100 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.
Городские власти также приступили к подготовке сразу трех проектов планировки территории для улучшения дорожно-транспортной ситуации в Троицком и Новомосковском административном округах (ТиНАО). В частности, предусматривается создание нового участка улично-дорожной сети от улицы Николинские Ключи до улицы Александра Печерского, накопительной левоповоротной полосы с улицы Вороновский Рубеж на Калужское шоссе, а также реконструкция транспортной развязки вблизи деревни Кресты. Выполнение этих проектов позволит сделать поездки автомобилистов и жителей этих районов более комфортными и безопасными, а также существенно сократит время в пути.
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