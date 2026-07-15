ВС РФ ударили по газораспределительной станции в Краматорске

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчет БПЛА «Герань» нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске ДНР, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчет БПЛА „Герань“ нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске ДНР, используемой в интересах ВСУ. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК. Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — сказали там, показав соответствующие кадры.