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НОВОСТИ

ВС РФ ударили по газораспределительной станции в Краматорске

11:05 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчет БПЛА «Герань» нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске ДНР, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчет БПЛА „Герань“ нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске ДНР, используемой в интересах ВСУ. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК. Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — сказали там, показав соответствующие кадры.

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