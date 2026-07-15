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НОВОСТИ

Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 4,7% — Госстат

10:00 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста китайской экономики в январе — июне составили 4,7%. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Согласно докладу ведомства, в январе — июне ВВП страны достиг 69,5704 трлн юаней ($10,24 трлн по текущему курсу Народного банка Китая (ЦБ).

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