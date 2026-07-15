Китай выступил против проекта санкций США в отношении покупателей энергоресурсов РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай решительно выступает против американского законопроекта о санкциях в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, комментируя вопрос о новом законопроекте США.

«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — сказал он. Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в обновленном варианте законопроекта о санкциях против РФ размер пошлин, которые могут быть введены в отношении третьих сторон за покупку российской нефти и газа, снижен до 100% для пяти основных покупателей в сравнении с 500%, предложенными в прежней версии. Кроме того, согласно его сведениям, новая версия документа предусматривает исключение для стран, которые закупают в России менее 15% от общего объема импорта нефти и газа, и которые предпринимают «существенные шаги» для сокращения этого импорта. Отредактированная версия законопроекта также предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам.