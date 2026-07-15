Маркировку товаров дополнят данными о сахаре, соли и трансжирах
11:32 15.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти РФ займутся введением в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.
Борьба с факторами риска неинфекционных болезней включит введение к февралю 2027 года в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот.
Реализацией задачи займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития, Минпромторг, а также Аналитический центр при правительстве РФ. По результатам выполненной работы в кабмин будет представлен доклад.
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