Маркировку товаров дополнят данными о сахаре, соли и трансжирах

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ займутся введением в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Борьба с факторами риска неинфекционных болезней включит введение к февралю 2027 года в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот.

Реализацией задачи займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития, Минпромторг, а также Аналитический центр при правительстве РФ. По результатам выполненной работы в кабмин будет представлен доклад.