За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 93 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 93 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 14 июля текущего года до 07:00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — рассказали в Минобороны.